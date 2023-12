Sufre Luis Díaz: sensible baja en el Liverpool por lesión; volverá dentro de varios meses

Joel Matip, jugador del Liverpool, estará "varios meses de baja" después de sufrir una lesión en la rodilla el pasado fin de semana.



El camerunés le quitó el puesto de titular a Ibrahima Konaté esta temporada, pero se hizo daño en la rodilla este fin de semana en la victoria ante el Fulham el pasado fin de semana por la Premier League. Por otra parte, el técnico Jürgen Klopp admitió que estará fuera varios meses.



"Cuando el doctor viene y te dice que 'no tiene buena pinta'... Solo te queda esperar a los análisis. Te puedes imaginar que no tiene buena pinta. Nunca son buenas noticias cuando el médico te dice eso. Nunca, en todos mis años de carrera, alguien te dice 'Oh, estaba completamente equivocado, no pasa nada y puede jugar mañana'. No va a pasar", dijo el alemán.

Vea también: Sao Paulo cambia de planes con James: la millonaria estrategia para retenerlo en 2024

¿Quién será su reemplazo?

Ante esta situación, el Liverpool tendrá que reemplazarlo con el francés Konaté para que haga pareja con el capitán Virgil Van Dijk en la zona defensiva. Por lo demás, Klopp no tendría problemas en apostar por el equipo base que viene compitiendo tanto en la Premier League como en la Europa League, incluyendo, desde luego, a Luis Díaz.

Precisamente, el equipo de Anfield se enfrentará este miércoles como visitante a Sheffield United en una nueva jornada del campeonato inglés, donde es el único escolta del Arsenal en la lucha por el liderato. Por el momento, los Gunners llevan una ventaja de cinco puntos tras su triunfo de este martes ante Luton Town jugando fuera de casa.

Le puede interesar: [Video] Falcao apareció con gol y guio al Rayo Vallecano a la clasificación en la Copa del Rey



Matip se une a Alisson Becker y Diogo Jota en las bajas que tiene el Liverpool por lesión. Cabe recordar que los 'reds' ya aseguraron su clasificación directa a los octavos de final de la Europa League al golear como local al Toulouse en su más reciente partido a nivel continental.