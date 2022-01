Técnico de Chelsea espera que en la Premier "no abusen de los protocolos" anti Covid

Thomas Tuchel, técnico del Chelsea, avisó de que se "enfadaría mucho" si se entera que hay clubes que están abusando del protocolo covid para suspender partidos por lesiones o jugadores ausentes en la Copa África.



El técnico alemán fue preguntado en rueda de prensa sobre si piensa que hay equipos aprovechándose de la situación, después de que el Liverpool suspendiera la ida de las semifinales de la Copa de Liga por varios falsos positivos en el equipo.

"Espero de verdad que no haya equipos abusando del protocolo, porque si no estaría muy muy enfadado", dijo Tuchel.



"Estamos haciendo todo lo posible para que los partidos se jueguen. Incluso hemos jugado en ocasiones en las que pensábamos que era mejor no jugar, así que solo puedo esperar que las reglas sean las mismas para todo el mundo", añadió Tuchel.

El entrenador 'Blue', además, confirmó otro caso positivo en el equipo, el de Andreas Christensen, que no podrá jugar este sábado contra el Manchester City.