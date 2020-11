Tensión en la Selección: Ancelotti cuenta por qué sustituyó a James Rodríguez

Everton perdió en condición de local ante el Manchester United por 3-1 y, además de la derrota, una imagen generó preocupación de cara del reinicio de las Eliminatorias sudamericanas: James Rodríguez salió al minuto 80' del partido.

El colombiano, que estaba en duda para el compromiso por un problema físico, se recuperó a última hora y fue titular en un encuentro donde no pudo brillar como acostumbra. Carlo Ancelotti, técnico del Everton de Inglaterra, habló de él en rueda de prensa y confirmó por qué se dio su sustitución.

"James está bien. No entrenó mucho está semana. Después de jugar 80 minutos me pidió el cambio porque estaba cansando; no fue por un problema físico", aseguró el estratega italiano.

Si todo sale bien, Rodríguez encabezará la convocatoria de la Selección Colombia para la doble jornada Eliminatoria ante Uruguay (local) y Ecuador (visitante). El mediocampista espera estar en las mejores condiciones para brindarle su talento a la 'Tricolor' nacional que lucha para clasificar al Mundial de Qatar 2022.

Por otro lado, Ancelotti habló de la derrota contra el United, tercera consecutiva de los 'Toffees' en esta temporada de la Premier League. El italiano se muestra preocupado para que su equipo vuelva a retomar el rumbo en el campeonato de Inglaterra.

"Es frustrante. En el primer tiempo no jugamos bien, la derrota viene porque no defendimos bien. El periodo entre nuestro gol y el segundo gol de ellos fue el problema. Nos hicieron dos goles muy fáciles. Tenemos que trabajar para defender mejor. Nos marcaron 3 goles hoy, 2 con Newcastle, 2 con Southampton y 2 con Liverpool. Adelante no tenemos problemas, pero defensivamente tenemos que hacer las cosas bien", concluyó el timonel.