Terrible choque de cabezas prende alarmas en la Premier: jugador salió inmovilizado

Un durísimo suceso se presentó este domingo en el marco de la fecha 10 de la Premier League entre Arsenal y Wolverhampton luego que el futbolista mexicano Raúl Jiménez saliera inmovilizado en camilla de la cancha del Emirates Stadium tras un fuerte choque de cabezas con el brasileño David Luiz.

El incidente se presentó a los 4 minutos del primer tiempo tras un tiro de esquina ejecutado a favor de Arsenal, David Luiz arremetió con dureza en busca del cabezazo y se encontró con su rival Jiménez, generando un fuerte impacto que obligó a detener el partido.

El cuerpo médico de ambos clubes ingresó a la cancha y las cámaras de la transmisión oficial podían captar pocas imágenes. Luego de unos minutos David Luis se puso de pie con un corte y sangre en su cabeza, mientras que Jiménez no podía moverse y debieron entrar varios paramédicos con camillas e inmovilizadores.

Jiménez fue alzado con bastante cuidado y trasladado en una camilla hacia la ambulancia que esperaba en la salida del estadio londinense. Fue sustituido y las caras de preocupación no se hicieron esperar. Por su parte, David Luis fue vendado y siguió en cancha.

Raúl Jiménez es la gran figura del Wolverhampton en la temporada y probablemente esté varios días de baja en el equipo de los lobos.

Here’s that Raúl Jiménez - David Luiz collision. So, so scary. #ARSWOL pic.twitter.com/M5NUcD6f1e