Tite niega que tenga un arreglo con el Arsenal para dirigir en la Premier League

El seleccionador de fútbol, 'Tite', desmintió la información que circuló en medios locales sobre su posible llegada al Arsenal inglés después de dirigir a Brasil en el Mundial de Catar.

"Sobre la información dada durante la transmisión de la red Globo, mi sentimiento es de mucha tristeza. Y me pongo triste porque se pasa una información para el público que es mentira", afirmó Tite en rueda de prensa a un día del partido con Bolivia correspondiente a la última jornada de las eliminatorias del Mundial.

"Les digo a las personas que se sienten identificadas conmigo que estén tranquilas, porque Tite tiene una actitud personal que valoriza su actividad profesional y sabe de la responsabilidad con la selección brasileña", expresó.

El jueves, durante la transmisión por televisión del partido en el que Brasil goleó a Chile por 4-0 en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, circuló la información de que el entrenador ya tenía una aproximación con representantes del club londinense.

"Pido disculpas al Arsenal, pero esa información no partió de nosotros y no hay absolutamente nada. En un momento de 'fake news' (noticias falsas) tan grande, una información que no es verdadera me entristece y espero que eso sea corregido, porque retractarse engrandece", apuntó.

"Mi familia puede quedarse tranquila porque tengo dignidad y un respeto muy grande a la selección brasileña", puntualizó.

De otro lado, ante una pregunta sobre si las elecciones presidenciales de octubre en Brasil, que se celebrarán en un contexto polarizado, podrían incidir en la recta final de preparación de cara al Mundial, Tite manifestó que ese es un aspecto del cual velará la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

"Sé que el aspecto fútbol está de alguna forma vinculado e inserto en el contexto social y político también, pero ese aspecto institucional está con la CBF", comentó.