Tomás Ángel 'coquetea' con un equipo de la Premier: "Ese es mi sueño jugar allá"

No obstante, Tomás Ángel habló sobre un equipo de Argentina el cual le llama la atención, pues comentó: "Me encanta River, esta ciudad (Buenos Aires) transmite una pasión por el fútbol... se me erizó la piel cuando llegué acá. Es algo raro, nunca lo había sentido, es un país futbolero que tiene mucho amor por este deporte".

Tomás Ángel ve con buenos ojos jugar en River Plate

Asimismo, el ariete de Nacional comentó: "Si puedo jugar en River lo dirá el tiempo, pero que me encanta River, me encanta", también teniendo en cuenta el pasado de su padre en el Millonario entre 1998 y 2000; ante de arribar a Aston Villa de Inglaterra, recordando que Tomás pasó una buena parte de su infancia en Birmingham.