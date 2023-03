Tottenham 'echaría' a su técnico: Conte 'tachó' de "egoístas" a Davinson y compañía

Tottenham Hotspur pasa uno de los tragos más amargos del último tiempo, pues vio cómo por poco le es remontado un partido que tenía controlado, teniendo en cuenta que pese a ponerse 1-3 a falta de quince minutos, dejó escapar el triunfo en el tiempo añadido con un penalti de juveniles de Pape Matar Sarr que permitió al Southampton lograr un importante empate en su lucha por evitar el descenso (3-3).

Vea también: [Video] Este sí es el Puskás, no lo busquen más; en Francia se marcó el gol del 2023

Así las cosas, todos los objetivos de los Spurs se fueron a la borda, teniendo en cuentas que la intención de clasificarse a la Champions League de la próxima temporada es cada vez más lejana de llevar a la cabalidad.

Y es que los dirigidos por Antonio Conte viene de sufrir su peor semana de la temporada, teniendo en cuenta que afrontaron la eliminación en la Copa de Inglaterra y en la Champions; y ahora, se llevaron un buen 'estrellón' al dejar escapar una ventaja de dos goles contra el colero, un equipo que hasta los quince últimos minutos no había parado de dar muestras de su debilidad en defensa.

Antonio Conte sería despedido de Tottenham; Davinson Sánchez tendría nuevo técnico

Así las cosas, una vez terminado el partido frente a Southampton, justamente Conte, el entrenador de los Spurs, ofreció unas declaraciones bastante desafortunadas, las cuales estaría por costarle su cargo al frente de los londinenses; lo cual representa que Davinson Sánchez tendrá nuevo técnico.

Pues el entrenador italiano explotó después del 3-3 entre sus dirigidos y el colero de la Premier League, apuntando contra sus jugadores, y de paso atribuyéndoles la responsabilidad directa de este y los últimos traspiés.

"El problema es que hemos demostrado que no somos un equipo", dijo Conte en la cadena británica BBC. "Veo once jugadores, veo jugadores egoístas. No veo jugadores que quieran ayudarse, que jueguen con el corazón", ratificó.

Le puede interesar: Fue figura en el Sudamericano y se inspira en Neymar: "Quiero hacer la historia que él ha hecho"

Pero esto no fue todo, pues Conte, quien tiene contrato con los Spurs hasta mayo de 2023, apuntó contra la directiva y de paso les compartió la responsabilidad de los fracasos más recientes del club.

"La historia del Tottenham es esta. 20 años lleva aquí el dueño y no han ganado nada. ¿Por qué?", se preguntó Conte, quien estaría próximo a ser despedido; pues ya se afirma que está negociando con los dirigentes y en la próxima semana se haría oficial su salida.