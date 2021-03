"Tottenham no tiene ninguna posibilidad de recuperar el dinero por Dávinson"

El presente del defensor colombiano, Dávinson Sánchez, en el Tottenham no es nada bueno. El central de los ‘Spurs’ ha tenido altibajos que lo dejan en el ojo del huracán, no solamente por la eliminación del equipo británico en la Europa League, sino también en la Premier League, donde el club que maneja el estratega portugués José Mourinho está fuera de las próximas competiciones europeas.

Tras la eliminación en los octavos de final ante el Dinamo Zagreb, el ex futbolista de varios equipos de la liga británica, Kevin Campbell, en medio de una charla con Football Insider, manifestó su inconformismo con Sánchez.

"Tottenham no tiene ninguna posibilidad de recuperar esa cuota. Pero sigo pensando que pueden conseguir un dinero decente por Dávinson Sánchez en verano. ¿Cuánto? No estoy muy seguro, pero es una cantidad considerable que podría utilizarse para reforzar otras posiciones", comentó Campbell haciendo referencia a que el nivel mostrado de Sánchez en la temporada 2020-2021, no hará que lleguen buenas ofertas por él en el mercado de pases.

Y es que Campbell no fue el único que criticó al central cafetero; varios seguidores del Tottenham cuestionaron el flojo rendimiento a través de las redes sociales, por lo que el presente de él no estaría seguro bajo la dirección técnica de Mourinho.

Hay que recordar que el portal Football Insider recalcó que “Tottenham escuchará ofertas por Davinson Sánchez este verano mientras José Mourinho planea fichajes de centrales. Una fuente del club le dijo a Football Insider que Mourinho quiere que Sánchez, de 24 años, sea reemplazado, ya que 'no se puede confiar en él' en los partidos importantes".