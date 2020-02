Tras 62 años, el United recuerda a los fallecidos en el accidente aéreo de Múnich

Este jueves se cumplen 62 años del catastrófico accidente de avión en Múnich que se cobró la vida de 23 personas, incluyendo ocho jugadores del Manchester United.



El club inglés, como cada año, rinde homenaje a las víctimas, entre las que además de los futbolistas hubo tres empleados del equipo.

"El día más oscuro en la historia del United", así recuerdan los 'Diablos Rojos' aquel 6 de febrero de 1958 cuando el avión en el que se desplazaban se estrelló en la ciudad alemana.

La aeronave paró a repostar en Múnich, después de jugar contra el Estrella Roja en la Copa de Europa. Intentaron despegar en dos ocasiones, sin éxito, y a la tercera el avión se estrelló.



El accidente se llevó por delante la vida de Duncan Edwards, Geoff Bent, Roger Byrne, Eddie Colman, Mark Jones, David Pegg, Tommy Taylor y Liam Whelan. Todos ellos menores de 29 años.



Junto a ellos, tres trabajadores de club, ocho periodistas, el capitán de la nave, un miembro de la tripulación, un agente de viajes y un aficionado, también fallecieron.

"El desastre aéreo de Múnich es una parte imborrable de la historia del United, como lo es también Sir Matt Busby recuperándose de las lesiones del accidente para, junto a su asistente Jimmy Murphy, construir un gran equipo que ganó la Liga de Campeones diez años más tarde", explica el United.

