Tras derrota ante Burnley, técnico de Dávinson Sánchez piensa en su futuro con Tottenham

Visiblemente afectado por la derrota este miércoles del Tottenham en Burnley (1-0), en partido que había sido aplazado en la 13ª jornada de la Premier League, el técnico italiano Antonio Conte afirmó que debe analizar su situación en el seno del equipo.

Tras su brillante victoria el sábado ante el líder Manchester City, en el tiempo de descuento (3-2), los Spurs parecían haber cortado su racha de tres derrotas consecutivas.

"Es una noche difícil. Y no es solo esta noche. De los últimos cinco partidos, hemos perdido cuatro. Eso significa que tendremos que hacer una evaluación, una evaluación sobre el club, sobre mí, porque para mí es muy frustrante", explicó el italiano al micrófono de Sky Sport.

Pese a estar todavía a dos partidos de distancia, el Tottenham, actualmente 8º con 39 puntos, ya no está al alcance del Manchester United, 4º y último clasificado para disputar la Champions League, que tiene 46 unidades.

"Habrá que hablar con el club para ver cuál es la mejor solución. Los jugadores son los mismos, el club cambia de entrenador, pero los jugadores son los mismos y los resultados no cambian. Soy demasiado honesto para aceptar este tipo de situaciones y, por lo tanto, tendremos que reevaluar todo esto con el club", continuó Conte.

"No podemos seguir perdiendo, no lo puedo aceptar y no es bueno para nadie", concluyó el entrenador.