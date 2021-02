Un fan más: leyenda de WWE le envió un caluroso saludo a James Rodríguez

James Rodríguez sigue siendo uno de los jugadores más importantes de la Premier League a pesar de las lesiones y algunas polémicas que se han sembrado en torno a su fichaje por el Everton. El mediocampista colombiano ha revolucionado a los ‘toffees’ de Liverpool y es constante tema de discusión en propios y extraños.

James ha recibido varios elogios y es considerado por gran parte de la opinión deportiva como el gran fichaje del verano en la Premier League, esto por la forma en que se dio su llegada y por lo que le ha brindado futbolísticamente al Everton de Carlo Ancelotti. Incluso el diario 'The Sun' publicó este jueves que el colombiano es uno de los mejores fichajes gratuitos del siglo XX en Inglaterra.

En medio de todo esto, recibió un saludo de una leyenda de la lucha libre a través de redes sociales por una campaña de la marca WWE con sus luchadores en una imagen donde aparecen con camisetas de clubes del fútbol inglés.

El legendario Jeff Hardy escribió en sus redes: “James fue el fichaje del verano en la Premier League, por supuesto que yo soy un fan del Everton”, acompañado de una imagen publicitaria donde él luce una camiseta de los ‘toffees’.

@jamesdrodriguez was the signing of the summer, of course I’m an @everton man. pic.twitter.com/NH3BwPsNFV