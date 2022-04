Un holandés podría ser el nuevo DT del Manchester United

El actual entrenador del Ajax de Ámsterdam, Erik Ten Hag, aparece como el gran favorito para convertirse en el próximo técnico del Manchester United, lo que podría poner fin a las esperanzas del técnico del París SG, Mauricio Pochettino, afirman los medios británicos de este jueves.

El Daily Mail anuncia que el United habló con el Ajax (cuyo director general es el exguardameta del United, Edwin van der Sar) a finales de la semana pasada sobre las condiciones de salida de Ten Hag, de 52 años, cuyo contrato concluye al término de la próxima temporada.

Según el diario, Manchester podría pagar alrededor de 1,6 millones de libras (1,9 millones de euros) para hacerse con los servicios del técnico holandés, bastante menos de lo que podría exigir el PSG por dejar partir a Pochettino, incluso si la cotización del técnico argentino podría haber bajado desde la eliminación del club parisino en octavos de final de Liga de Campeones.

Según el diario The Independent, Ten Hag ya se reunió con los dirigentes del Manchester para hablar de su traspaso y habría dicho a su director del fútbol, John Murtough, y al director técnico, Darren Fletcher, que quiere un "proyecto de cinco años".

Sin embargo, siempre según The Independant, no habría convencido totalmente a los responsables del United, debido a su falta de carisma. Un punto en el que Pochettino tendría una carta a jugar, aunque no ha dejado la misma impresión en el PSG que en el Tottenham.

La BBC y el Mail afirman que el United, entrenado de forma interina por el alemán Ralf Rangnick desde el cese de Ole Gunnar Solskjaer en noviembre, no hará ningún anuncio de forma inmediata, ya que el Ajax está todavía en lucha por el título en el campeonato holandés con el PSV Eindhoven.

Manchester United ocupa actualmente la séptima posición de la Premier League, a tres puntos de Tottenham, que ocupa la cuarta y última plaza clasificatoria para la Liga de Campeones.