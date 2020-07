Una más y van... Yerry Mina volvió a lesionarse y no pudo terminar el partido

La temporada de Yerry Mina ha estado llena de altibajos y gran parte de esa falta de picos en su rendimiento se debe a las lesiones, un tema que lo ha tenido a maltraer desde que llegó a Inglaterra y del que parece no recuperarse con facilidad, hecho que volvió a quedar comprobado este domingo luego del encuetro frente a Wolverhampton, en el que los dirigidos por Carlo Ancelotti cayeron por marcador de 3-0.

Cuando apenas transcurrían 31 minutos de partido, Mina tuvo que ser sustituido pues sintió un pinchazo en la misma zona que le había impedido retomar la competencia con normalidad, por lo que no se sabe cuánto tiempo más tendrá de baja y si podrá volver a jugar en lo que resta de la presente temporada de Premier League, en la que Everton ya no pelea por nada y sufrió una apabullante derrota para descender algunas posiciones.

"Yerry tiene un problema muscular. Desafortunadamente cuando solo tienes dos días de descanso los jugadores no se alcanzan a recuperar del todo. Yerry no se alcanzó a recuperar bien y ahí es donde pasan este tipo de lesiones", afirmó Carlo Ancelotti al terminar el partido y luego de mostrar su descontento por la actuación de su equipo, que no dejó buenas sensaciones y que aspira a cerrar de mejor manera su ciclo en el presente año competitivo.

El zaguero central de la Selección Colombia es víctima constante de las lesiones y eso le permite tener la regularidad que lo podría convertir en un jugador más importante tanto para sus entrenadores como para sus compañeros. Pese a ello, esta fue la temporada europea en la que más participación tuvo y hasta logró anotar dos goles, demostrando todo su potencial y dejando el aspecto de las lesiones como su punto a trabajar para lo que viene.