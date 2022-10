"Veo pequeñas cosas": en Inglaterra no descartan que Díaz y Klopp tomen caminos diferentes

Liverpool ha tenido un arranque de temporada por debajo de las expectativas. Lo que iba a ser un mano a mano de los dirigidos por Jürgen Klopp por la punta de la Premier League, se ha diluido con el correr de los partidos, las lesiones sufridas y las derrotas sumadas hasta ahora.

El técnico alemán, hasta hace unos meses intocable por parte de la crítica, se ha comenzado a ver bajo amenaza, ya que no ha sido capaz de darle un giro a la situación, afectado por las lesiones de sus principales jugadores, el último de ellos, el atacante colombiano Luis Díaz.

Todo lo anterior ha hecho que comience a ponerse en duda el futuro de Klopp en un equipo con el que renovó hasta 2025. Así lo dejó claro Dietmar Hamann, ex jugador del Liverpool, quien consideró que en el equipo se han comenzado a ver muestras de desgaste en el camerino.

“En algún momento, creo que tendremos esa discusión sobre el técnico y no estoy seguro de lo lejos que estamos de eso. El entrenador ha dicho que sigue pensando que es el hombre adecuado para hacerlo, pero veo pequeñas cosas como que Jordan Henderson vea que su número sale y se quite el brazalete de mala gana y se retire, moviendo la cabeza”, dijo.

A través de Talksport, Hamann agregó que el Liverpool de la actual temporada ha tenido cambios en su manera de funcionar, sea por decisiones del entrenador o por jugadores que no se encuentran en su mejor momento. “Quizá sean pequeñas señales de que la gente tiene pequeños problemas con el equipo o incluso con el entrenador. La dinámica en el Liverpool no es diferente a la de cualquier otro lugar, y si los resultados no están ahí, el entrenador estará bajo presión”.

Por ahora, Liverpool jugará frente a Rangers de Escocia este miércoles por la cuarta fecha de la Champions League. En cuanto a la Premier League, los Reds son décimos con solo 10 puntos, a 14 del líder Arsenal.