[VIDEO] Al estilo 'Panenka' Agüero desperdicia penal ante Chelsea

El argentino Sergio 'Kun' Agüero falló un penalti, lanzado al llamado estilo 'panenka' que detuvo sin problemas el portero Edouard Mendy, en el tiempo añadido de la primera parte del partido que disputan el Manchester City y el Chelsea en la fecha 35 de la Premier League.

Una falta dentro del área de Billy Gilmour sobre Gabriel Jesús fue sancionada como penalti por el central del compromiso. El argentino cogió el balón y al llegar al punto de tiro picó suavemente el balón. El meta del Chelsea, que no se movió de su sitio, detuvo la pelota con una mano. No obstante, el estratega español Pep Guardiola no ocultó su enojo ante la displicencia del 'Kun'

El fallo de Sergio Agüero, titular en el partido que se disputó en el Etihad, pudo ampliar la ventaja del Manchester City que pudo proclamarse campeón de la Premier de manera anticipada.