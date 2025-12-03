[VIDEO] Daniel Muñoz golpeó en Premier: golazo de cabeza para el Palace

El Crystal Palace vive una gran temporada con la necesidad de pelear por sumarse a la parte alta de la tabla de posiciones y luchar por clasificar a las competencias más importantes de Europa. En estos momentos juega la Conference, pero sueñan con la Champions League.

Con la nueva fecha que se juega entresemana, el Crystal Palace salió de Londres para medirse con el Burnley. En condición de visitante, sufrieron bastante para romper los ceros en un primer tiempo de emociones y de un gol tardío gracias al colombiano Daniel Muñoz. Tanto el lateral derecho como el volante de marca, Jefferson Lerma fueron inicialistas.

Daniel Muñoz sigue dando de qué hablar en el Crystal Palace después de sumar un gol el 22 de noviembre después del regreso a la Premier League con dedicatoria especial para un amigo que falleció durante la semana y ahora, volvió a aparecer en el marcador.

EL GOLAZO DE CABEZA DE DANIEL MUÑOZ EN LA PREMIER LEAGUE PARA VENCER AL BURNLEY

Durante esta nueva jornada de la Premier League, el Crystal Palace soñaba con una nueva victoria para meterse en las primeras cinco casillas de la tabla de posiciones en donde están en estos momentos en zona de UEFA Conference League, misma competencia que disputan actualmente.

Justamente, sobre los 44 minutos apareció la gran chance para romper los ceros después de un centro de Marc Guehi para la llegada estelar en el costado derecho de Daniel Muñoz que con un testarazo goleador abrió el marcador para llevarse una significativa victoria.