[Video] Descomunal patada de Casemiro: roja directa y otro mal momento para el United

Arrollado la última jornada, con el 7-0 en Anfield, relanzado entre semana en la Liga Europa y mermado este domingo por la expulsión de Casemiro, la segunda en mes y medio del centrocampista brasileño, el Manchester United igualó sin goles contra el Southampton, el último de la clasificación, entre la exhibición de los dos porteros, De Gea y Bazunu, puntuales y salvadores cuando exigieron sus paradas.



Más allá del marcador, del desenlace, la desolación de Casemiro. Minuto 34. Expulsión justa, imprudente, irrebatible en cuanto el árbitro, Anthony Taylor, vio su entrada por el suelo en el monitor, con la plancha de su pie derecho a la altura de la espinillera de Carlos Alcaraz en medio campo. Una acción desmedida, sin duda. Sin mala intención. Tarjeta roja.

Vea también: ¿Quién es el futbolista del Manchester United que jugará con la Selección Colombia sub 20?



Ni siquiera protestó el centrocampista brasileño. Sin palabras, asumió la consecuencia, se disculpó con el mediocentro argentino de 20 años, lo abrazó y tomó el camino del vestuario cabizbajo, con la mirada perdida, hacia el suelo, consciente de la dimensión del lance, quizá también del infortunio. Incluso antes, soltó alguna lágrima. Ahora espera la sanción. No hubo consuelo para él. Hasta De Gea se acercó para darle ánimos. Era un hombre dolido.



Una imagen valió más que mil palabras en torno a Casemiro y un momento que puso todo en ebullición para el Manchester United: 0-0 en el marcador; salvado por David de Gea antes por una parada sobresaliente, una más este curso del portero, que voló para golpear con su mano derecho el testarazo de Walcott; sin apenas ocasiones suyas hasta entonces, nada más un remate de Marcus Rashford, y en vilo con el posterior lanzamiento de falta.



No fue gol porque la carambola, entre el intento de Ward Prowse, un especialista a balón parado, y el golpeo en el cuerpo de Rashford salió fuera como podría haber ido dentro, con De Gea como una estatua que sólo sintió alivio cuando confirmó que el rebote terminaría fuera de su marco. Otro susto para el United, que se levantó de la lona de inmediato: el remate de Varane instantes después lo repelió de forma milagrosa el guardameta Bazunu.



Lo cierto es que el encuentro ya no era el mismo. Había sobrepasado los parámetros previstos. En inferioridad numérica, con el empate, por mucho que enfrente estaba el último de la tabla, Wan-Bissaka despejó el 0-1 del Southampton casi sobre la línea en el comienzo del segundo tiempo y David de Gea estiró otra vez su mano derecha en otro duelo individual con Theo Walcott, que recorrió metros, metros y metros. Y falló el 0-1.



O lo paró el portero español, a las puertas de la primera convocatoria de Luis de la Fuente y del inicio de una nueva era en la selección española que le ha sido ajena en los últimos tiempos. El sostén del United, que manejaba el partido, pero se exponía a los fogonazos del Southampton, también con su portero, Bazunu, aún como figura, cuando se lanzó para rozar lo justo el derechazo de Bruno Fernandes que terminó de repeler el poste.

Le puede interesar: Liverpool se desató en la Premier y le clavó goleada histórica al Manchester United



Al igual que ocurrió en la respuesta justo después de Walker Peters, contra el palo de De Gea, cuando el duelo enfiló su tramo decisivo, con el susto de Alejandro Garnacho, derribado, dolido en su tobillo derecho durante un par de minutos, entre la duda de si podía o no continuar.



Al final, renqueante, siguió unos instantes y paró. El nuevo internacional argentino fue reemplazado por Fred, entre la insistencia de la ofensiva sin éxito del United, que sostiene el tercer puesto.