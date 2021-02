[Video] Everton reconoció uno de los goles de James como el mejor del mes de enero

James Rodríguez pasa las ‘duras y las maduras’ en la Premier League con su equipo, Everton. Luego de su llegada al fútbol inglés, el colombiano en las primeras fechas se convirtió en uno de los jugadores más importantes de la liga, al punto que fue considerado como el mejor jugador de la Premier en el mes de octubre, según el Observatorio CÍES.

No obstante, con el pasar de las fechas, el colombiano empezó a presentar una que otra lesión que lo marginaba de ciertos compromisos, por lo cual, comenzó a perder el protagonismo e importancia no solo en la liga británica, sino también en el Everton del estratega, Carlo Ancelotti.

A pesar de ello, Rodríguez volvió con toda, luego de superar la lesión que lo alejó algunas semanas de la canchas; en las últimas horas, uno de los goles que marcó en el mes de enero ante el Leicester City en el Goodison Park por la fecha 20, le hicieron ganarse el galardón como el mejor gol del mes con los ‘Toffes’.

Hay que recordar que este premio fue gracias a los seguidores del Everton, quienes votaron a favor del colombiano como el ‘mejor gol de enero del 2021’, por encima de los demás nominados como el de Alex Iwobi contra Wolverhampton y Rhys Hughes, quien anotó frente al Liverpool en la liga sub-23.

🥁 | You've voted 𝘁𝗵𝗶𝘀 @jamesdrodriguez strike as January's @Davanti_Tyres Goal of the Month!#EFC 🔵 pic.twitter.com/4u6TPOSkIc