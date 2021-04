[VIDEO] Gran precisión: James Rodríguez regresó y marcó gol con Everton

James Rodríguez, después de 45 días, volvió a la titular del Everton con el pie derecho. El colombiano fue la batuta del conjunto que dirige Carlo Ancelotti y abrió el marcador en el juego de los ‘toffees’ tras una gran definición al pescar un rebote. El ‘cafetero’ estuvo en el momento justo para poner el 1-0 de los suyos.

Puede ver: Ancelotti explicó la influencia de James marcando diferencias entre Everton y Real Madrid

A nivel general, el primer tiempo de James no fue el mejor. Su técnica se vio en el terreno, sobresalió, pero no logró asociarse de la mejor forma con sus compañeros. Incluso, el Everton tuvo muchas opciones y no logró concretarlas hasta el segundo tiempo, momento en el que el colombiano utilizó la precisión de su diestra, a pesar de que no es su pierna hábil.

Crystal Palace intentó responder y complicar la manera en que los de Ancelotti se hacían con la pelota. Sin embargo, a punta del contragolpe los azules le siguieron ganando a la defensa visitante.