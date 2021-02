[Video] James deja su sello en Anfield: control, pase y gol de Richarlison

Arranque favorable para el Everton en el clásico de la fecha 24 de la Premier League ante Liverpool. También fue un inicio favorable para James Rodríguez, quién asistió a Richarlison al minuto 3 del partido con el gol que abrió el marcador (1-0).

El futbolista colombiano dejó su sello en Anfield con una asistencia sobrebia entre los centrales. Aprovechó la confusión de los 'reds' al tratar de sacar el balón de su territorio, para dejar mano a mano a su compañero ante Alisson Becker. Richarlison marcó el espacio y el balón le cayó a los pies. Lo demás fue a toda velocidad para perfilarse y vencer el arco del equipo local.

WHAT. A. START.



James Rodriguez plays in Richarlison with a perfect pass and it's a cool finish into the bottom corner inside the opening three minutes. GET INNNNN!!



🔴 0-1 🔵 #LIVEVE https://t.co/HX1gvcVJWf