[VIDEO] La polémica razón que invalidó gol de Crystal Palace vs Chelsea en la Premier

Sin embargo el VAR llamó al juez central para mostrarle la jugada y al final el central terminó invalidando el gol con la siguiente explicación que fue escuchada por todo el estadio: "Si tres o más jugadores del equipo defensor forman la barrera, todos los jugadores del equipo contrario deben permanecer al menos a 1 metro de distancia hasta que el balón esté en juego".En el video de la jugada se vio como el jugaron número 6 del Crystal Palace, Marc Guéhi, antes de cobrarse la falta comenzó a empujar a los jugadores de Chelsea para presionarlos y abrir el espacio que tenía la barrera.

Por este movimiento el gol de Eze terminó invalidándose por el juez central y la polémica en redes sociales obedece a que si harán efectiva esta norma con todos los equipos, es decir que haya una unificación de conceptos para que haya transparencia en todos los juegos.

Lo cierto es que el equipo de los colombianos, que tuvo titular a Muñoz, estuvo a la altura del juego en Stamford Bridge y puso sacar un punto en su visita al hoy campeón del mundo, después de la primera edición del nuevo Mundial de Clubes de la FIFA.