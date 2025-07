[Video] Liverpool no se olvida de Diogo Jota: así fue su homenaje en un amistoso

Vea también: ¿Luis Díaz se va de Liverpool? Sorpresiva decisión en el inicio de la pretemporada

Durante el calentamiento previo al encuentro, los aficionados realizaron diferentes cánticos portando bufandas y banderas en honor a Diogo Jota, quien tenía 28 años de edad al momento de su fallecimiento. "His name is Diogo", se escuchó en las tribunas del estadio del Preston.

Asimismo, cada uno de los jugadores salió al terreno de juego luciendo una cita negra en sus brazos en señal de duelo. Mientas que el minuto de silencio estuvo dedicado a Diogo y a André.