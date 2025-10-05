Cargando contenido

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, futbolistas colombianos
Daniel Muñoz y Jefferson Lerma jugando en el Crystal Palace
AFP
Premier League
Actualizado:
Dom, 05/10/2025 - 08:57

VIDEO - Nuevo gol de Daniel Muñoz con Crystal Palace

Muñoz abrió el marcador para su equipo frente a Everton.

El futbolista colombiano Daniel Muñoz pasa por un gran momento en Crystal Palace. Este domingo 5 de octubre, el zaguero fue el encargado de abrir el marcador para su equipo en el partido contra Everton por la fecha 7 de la Premier League.

Espere más información...

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen

Daniel Muñoz

Imagen
Premier League

Premier League

Imagen
Crystal Palace

Crystal Palace

Cargando más contenidos

Fin del contenido