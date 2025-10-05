Actualizado:
Dom, 05/10/2025 - 08:57
VIDEO - Nuevo gol de Daniel Muñoz con Crystal Palace
Muñoz abrió el marcador para su equipo frente a Everton.
El futbolista colombiano Daniel Muñoz pasa por un gran momento en Crystal Palace. Este domingo 5 de octubre, el zaguero fue el encargado de abrir el marcador para su equipo en el partido contra Everton por la fecha 7 de la Premier League.
Espere más información...
¡GRITO COLOMBIANO EN INGLATERRA! Daniel Muñoz coronó la excelente contra de Crystal Palace para poner la historia 1-0 ante Everton— SportsCenter (@SC_ESPN) October 5, 2025
📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/efZn8CFe1p
Fuente
Antena 2