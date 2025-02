[Video] Onana y Dorgu hacen sufrir a Manchester United: insólito blooper terminó en gol de Ipswich

En el marco de la fecha 27 de la Premier League, Manchester United, regresó a la victoria en el Estadio Old Trafford, aunque por poco no cuenta la historia, ya que no solamente terminó abajo en el marcador de manera muy temprana, justo sobre el minuto 4 del compromiso, con la anotación del extremo inglés, Jaden Philogene.

Este gol tempranero fue un auténtico 'blooper', ya que hubo una mala jugada entre el lateral de 20 años, Patrick Dorgu, quien no tuvo comunicación con el guardameta camerunés, André Onana, al momento de despejar la pelota y esta terminó en posesión de Philogene para marcar el primer tanto del partido.

[Video] Nuevo 'blooper' de André Onana con el Manchester United

La fecha 27 de la Premier League trajo consigo el regreso de la victoria para el equipo que dirige el estratega portugués, Ruben Amorim, en el compromiso que finalizó 3-2 contra el Ipswich Town, quien cada vez se hunde más en la zona de descenso, quedando en el puesto 18.

Sin embargo, este no fue el único hecho insólito que se presentó en el enfrentamiento, ya que Onana y Dorgu se robaron las miradas, no solo porque el danés salió expulsado sobre el minuto 43, sino también porque en el inicio del partido protagonizaron un nuevo blooper en el fútbol inglés al regalarle la pelota a Jaden Philogene tras un absurdo error de comunicación que terminaría dejando el arco desprotegido y el primer tanto del partido.