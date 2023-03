[Video] Si le va a pegar, no lo regañe: Klopp explotó con hincha de Liverpool que entró a la cancha

Liverpool derrotó 7-0 a Manchester United en un partido que resultó histórico, pues una goleada de este calibre era difícil de prever; y ahora, los Reds están quintos en la Premier League, soñando con la clasificación a Champions.

No obstante, hubo un momento gris en el partido de este domingo 5 de marzo, pues en la celebración del séptimo gol, el cual fue obra de Roberto Firmino a los 88 minutos, un aficionado de los locales ingresó al terreno de juego para celebrar con los futbolistas.

Vea también: Klopp omite a Luis Díaz y celebra la goleada de Liverpool: "Vamos en la dirección correcta"

Pero todo salió mal, y no solo para el hincha -quien fue retirado por el personal de seguridad y seguramente se someterá a multas y sanciones- sino para el plantel, pues el joven golpeó a Andrew Robertson, quien tuvo que ser sustituido por el dolor.

De tal forma, para Jurgen Klopp -entrenador de Liverpool- no fue fácil contener la ira que le generó esta acción, y explotó contra el hincha, diciéndole algunas cosas en un tono airado, mientras este caminaba sujetado por los policías.

Incluso el estratega alemán tuvo que ser detenido por su cuerpo técnico, teniendo en cuenta que dadas las circunstancias pudo haber agredido al aficionado, empeorando la situación que muchos no notaron en vista de la euforia que produjo el gol.

Le puede interesar: Fue más que una goleada; el récord que alcanzó Mohamed Salah tras el Liverpool vs Manchester

Aun así, se estima que la lesión de Robertson no es de gravedad, pues en rueda de prensa se le notó más sereno a Klopp y no dijo nada sobre el estado de salud del defensa, quien probablemente no será baja para los próximos partidos.

Video de Jurgen Klopp regañando a un hincha de Liverpool que entró a la cancha