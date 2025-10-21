Actualizado:
Vitor Roque, exBarcelona, a punto de llegar a la Premier League
El delantero viene sumando participaciones sobresalientes con Palmeiras de Brasil.
Vitor Roque vuelve a sonar con fuerza en el mercado europeo. El delantero brasileño de 20 años, actual figura de Palmeiras, estaría en los planes del Chelsea de la Premier League para reforzar su plantilla en el próximo mercado invernal (entre diciembre y enero). Su juventud, potencia y regularidad lo han convertido en uno de los atacantes más prometedores del continente.
¿Cuánto pagaría Chelsea por el fichaje de Vitor Roque?
De acuerdo con medios ingleses y brasileños, el Chelsea estaría dispuesto a pagar alrededor de 50 millones de euros por su fichaje, una cifra que podría convencer al Palmeiras, que lo adquirió por 25,5 millones en febrero de 2025. El club paulista, sin embargo, no quiere desprenderse fácilmente de su goleador, clave en la campaña actual.
La trayectoria de Vitor Roque, delantero de Palmeiras
Roque ha tenido un recorrido llamativo pese a su corta edad. Antes de llegar a Palmeiras, jugó en Cruzeiro, Athletico Paranaense, Barcelona y Real Betis. Con Cruzeiro anotó seis goles en 16 partidos, y en Paranaense se consolidó con 28 tantos en 81 encuentros, lo que llamó la atención del fútbol europeo.
Su primera experiencia en Europa llegó con el Barcelona, que pagó 30 millones de euros por sus derechos en julio de 2023. Sin embargo, su paso por el conjunto azulgrana fue breve: solo marcó dos goles en 16 partidos y terminó cedido al Real Betis, donde mejoró sus números con siete anotaciones en 33 juegos.
El retorno a Brasil le devolvió continuidad y confianza al ariete. En Palmeiras ha mostrado su mejor versión, con 16 goles en 45 partidos y un papel determinante en la delantera. Su capacidad para definir, moverse entre líneas y ejercer presión alta lo han convertido en uno de los jugadores más valiosos del Brasileirao.
Además, Roque ya es parte del proceso de la Selección de Brasil, donde ha disputado varios partidos amistosos y se proyecta como una opción de recambio generacional para el ataque de la Canarinha.
Otros clubes de Premier League que quieren a Vitor Roque
El interés del Chelsea no es el único. Otros clubes de la Premier League, como Tottenham Hotspur y West Ham United, también siguen de cerca su evolución y podrían entrar en la puja. No obstante, el proyecto deportivo de los “Blues” y su poder económico los ponen en ventaja.
Si el traspaso se concreta, Vitor Roque tendría una nueva oportunidad en Europa para demostrar su potencial. Su llegada a Stamford Bridge podría marcar un nuevo capítulo en su carrera y reforzar la apuesta del Chelsea por el talento joven sudamericano, pues en sus filas ya cuenta los argentinos Enzo Fernández, Facundo Buonanotte y Alejandro Garnacho, además del ecuatoriano Moisés Caicedo, y los brasileños João Pedro, Andrey Santos y Estêvão Willian.
