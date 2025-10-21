Vitor Roque, exBarcelona, a punto de llegar a la Premier League

Vitor Roque vuelve a sonar con fuerza en el mercado europeo. El delantero brasileño de 20 años, actual figura de Palmeiras, estaría en los planes del Chelsea de la Premier League para reforzar su plantilla en el próximo mercado invernal (entre diciembre y enero). Su juventud, potencia y regularidad lo han convertido en uno de los atacantes más prometedores del continente.

¿Cuánto pagaría Chelsea por el fichaje de Vitor Roque?

De acuerdo con medios ingleses y brasileños, el Chelsea estaría dispuesto a pagar alrededor de 50 millones de euros por su fichaje, una cifra que podría convencer al Palmeiras, que lo adquirió por 25,5 millones en febrero de 2025. El club paulista, sin embargo, no quiere desprenderse fácilmente de su goleador, clave en la campaña actual.

La trayectoria de Vitor Roque, delantero de Palmeiras

Roque ha tenido un recorrido llamativo pese a su corta edad. Antes de llegar a Palmeiras, jugó en Cruzeiro, Athletico Paranaense, Barcelona y Real Betis. Con Cruzeiro anotó seis goles en 16 partidos, y en Paranaense se consolidó con 28 tantos en 81 encuentros, lo que llamó la atención del fútbol europeo.

Su primera experiencia en Europa llegó con el Barcelona, que pagó 30 millones de euros por sus derechos en julio de 2023. Sin embargo, su paso por el conjunto azulgrana fue breve: solo marcó dos goles en 16 partidos y terminó cedido al Real Betis, donde mejoró sus números con siete anotaciones en 33 juegos.