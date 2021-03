West Bromwich vs EVERTON: dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

En la fecha 29 de la Premier League, West Browich Albion recibe al Everton de Carlo Ancelotti, quienes llegan con la intención de sumar de a tres unidades para no perder de vista los primeros lugares y un cupo a copas europeas.

WEST BROWICH VS EVERTON: DÓNDE Y CÓMO VER EL PARTIDO ONLINE EN VIVO

El partido West Browich Albion vs Everton se puede ver en Sudamérica a través de ESPN Play o por la señal convencional de ESPN 2. Peacock transmite en Estados Unidos. En México, el juego va por la señal de Sky HD, Blue To Go Video Everywhere. También puede seguir el encuentro por Antena2.com gratis.

Colombia: 1:00 pm

Estados Unidos: 1:00 pm (este), 10:00 am (pacífico)

Argentina: 3:00 pm

México: 12:00 pm

Carlo Ancelotti resaltó el regreso de Allan Marques, quien apareció, luego de superar sus molestias: “Creo que estaba en buenas condiciones, motivado, con ganas de jugar. Tenemos que cuidarlo un poco después de dos meses de baja, pero su actuación fue muy buena, como siempre. Su consistencia es realmente alta y siempre está en la cima".

Mientras tanto, el cuadro local, West Bromwich Albion necesita quedarse con los tres puntos, ya que se encuentra penúltimo en la tabla de clasificaciones.