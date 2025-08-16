Wolves tomó importante decisión con Jhon Arias vs Man. City: oficial

Llegó la hora para que Jhon Arias deje su sello en Europa después de hacerlo en Sudamérica con el Fluminense en donde quedó campeón de la Copa Libertadores en 2023 y en donde también consiguió quedarse con la Recopa Sudamericana. Dejó en alto el nombre de Colombia y de hecho, se ganó el apodo del ‘Pelé colombiano’.

Sumado a lo anterior, estuvo cerca de conquistar el mundo en el Mundial de Clubes, pero el Manchester City acabó con ese sueño en la final con un lapidario 4-0. Tampoco pudo en Estados Unidos, pese a una destacada participación con la que se despidió del equipo brasileño para cumplir su sueño y firmar con el Wolverhampton Wanderers de la Premier League.

Sin duda alguna, Jhon Arias tiene en sus manos la posibilidad de mostrarse en el mundo en la Premier League y su arranque liguero será ante el Manchester City, nada más ni nada menos. El extremo chocoano ya sabe lo que es enfrentar a los ‘Celestes’, pero quiere borrar ese mal recuerdo.

Vitor Pereira tomó una decisión de cara a este compromiso con Jhon Arias en lo que será el debut del colombiano en la Liga de Inglaterra con la necesidad también de cambiarle la cara al club que en las últimas temporadas ha corrido con riesgo y con la presión de salvarse del descenso en últimas fechas.

LA DECISIÓN DEL WOLVERHAMPTON CON LA PRESENCIA DE JHON ARIAS

Antes del partido contra el Manchester City, el Wolverhampton hizo oficial la nómina para buscar la primera victoria en la Premier League. Jhon Arias fue convocado después de disputar algunos amistosos de pretemporada, y, de hecho, iniciar con pie derecho marcando un gol.

Con el número ‘10’ en su espalda, Jhon Arias arranca la temporada, pero en este caso, lo hará de suplente esperando su lugar en el segundo tiempo. Seguramente, Vitor Pereira lo tendrá en cuenta para el complemento, dependiendo de cómo salgan las cosas en los primeros minutos del compromiso y en el desarrollo.

Así las cosas, Wolverhampton mantendrá la calma con la presencia del colombiano. Su primer partido será desde el banquillo de suplentes, pero, seguramente, en las próximas fechas tendrá más rodaje tras ganar confianza inicialmente en los primeros encuentros.

VITOR PEREIRA Y EL AVISO A JHON ARIAS

Jhon Arias no será titular en el primer partido de la temporada, y esto también pasa por la necesidad de cuidar al colombiano que apenas llegó de Fluminense a la Premier League. Su talento no está en duda, pero Vitor Pereira espera ir a paso lento con Arias.

El entrenador portugués afirmó que, “debemos ser conscientes de que Jhon Arias viene de una liga diferente y necesita tiempo para adaptarse. Necesita tiempo para comprenderlo, porque la Premier League es muy técnica, pero también muy física. El ritmo es muy intenso y le llevará un tiempo adaptarse”.

Con base en lo anterior, afirmó que el colombiano será importante a lo largo de la temporada, una vez se adapte a la Premier League, “lo primero para Arias es conectar con sus compañeros, con el entrenador y con mi cuerpo técnico, y entender cómo les proponemos jugar como equipo y cómo aprovechar sus cualidades. Tiene muchas cualidades y estoy seguro de que nos ayudará mucho".