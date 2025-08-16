Wolves vs Manchester City EN VIVO, 16 de agosto: hora y canal para ver a Jhon Arias

La hora para Jhon Arias ha llegado con la necesidad de dar el primer golpe de la Premier League 2025/26. Wolverhampton recibe la visita en el Molineux Stadium del Manchester City en un duelo atractivo que podría marcar el camino del volante o extremo chocoano.

Vitor Pereira afirmó que Jhon Arias necesitará tiempo de adaptación después de salir del Fluminense y recalar en la Premier League, la competencia más competitiva del mundo. Sin embargo, la nueva contratación, que portará el dorsal ‘10’ en los Wolves espera sumar sus primeros minutos con la camisa tradicional naranja.

Esta será la segunda ocasión en la que Jhon Arias se vea las caras con el Manchester City y contra Pep Guardiola, dado que el chocoano ya se había enfrentado al español y al conjunto de la Premier League cuando disputó la final del Mundial de Clubes en 2024 en una dura derrota de Fluminense por 4-0. No obstante, el colombiano fue lo más importante del elenco brasileño y se ganó el balón de bronce.

Para esta temporada, el Manchester City se armó con el fichaje de Rayan Cherki, Rayan Aït-Nouri, Tijjani Reijnders, James Trafford y Marcus Bettinelli. También regresó Kalvin Phillips.

WOLVERHAMPTON VS MANCHESTER CITY POR LA PREMIER LEAGUE 2025/26: HORA Y CANAL PARA VER A JHON ARIAS ESTE SÁBADO 16 DE AGOSTO

Este será el estreno de Jhon Arias en la Premier League con el Wolverhampton. Los Wolves reciben al Manchester City que es candidato para pelear la Premier. El partido se podrá ver a partir de las 11:30 A.M. en horario de Colombia y se verá por Disney +. Además, podrá seguir todo del partido en Antena 2.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO

Colombia, Ecuador y Perú: 11:30 A.M.

México: 10:30 A.M.

Bolivia, Chile y Venezuela: 12:30 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 1:30 P.M.