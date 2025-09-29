Actualizado:
Lun, 29/09/2025 - 11:38
Xavi Hernández alista su regreso; gigante club de la Premier lo cautiva
El entrenador español de 45 años no dirige ningún club desde su paso por el Barcelona en 2023.
Xavi Hernández, uno de los jugadores más recordados de aquel Barcelona dirigido por Pep Guardiola que alucinó el fútbol mundial, se convirtió en director técnico y ha tenido experiencia en los banquillos del club árabe de Al-Sadd y también en el conjunto blaugrana.
El estratega español de 45 años, que tiene en su palmarés siete títulos con el club árabe, además de dos trofeos con el Barcelona (una liga y una supercopa de España), no terminó de la mejor forma su paso por el banquillo del conjunto catalán y salió en 2023, sin embargo, su regreso a la dirección técnica podría concretarse muy pronto.
Lea también: Luis Díaz lo tiene claro: Sus compañeros son la clave del buen momento
En otras noticias: equipos ecuatorianos brillan en competencias internacionales
Xavi Hernández quiere dirigir en la Premier League
De acuerdo con información del experto en fichajes, Fabrizio Romano, el estratega tiene la firme convicción de dirigir en la Premier League, se trasladaría a Inglaterra sin pensarlo por el fútbol que allí se práctica, el cual es considerado como el mejor del mundo a nivel de clubes.
“Xavi está estudiando la Premier League y la está siguiendo de cerca, se iría inmediatamente al Manchester United incluso sin tener competencia europea. Iría inmediatamente a la Premier League, le encantaría una oportunidad allí, pero por el momento, no hay nada por parte del Manchester United”, dijo Romano.
Y es que, en las últimas horas, el nombre de Xavi Hernández ha sido ligado con el Manchester United debido a la floja campaña que ha venido presentando el técnico Rúben Amorim, que de momento acumula en la presente Premier League dos triunfos, un empate y tres derrotas, estadística que de no mejorar podría provocarle su salida de los ‘Red Devils’.
El técnico catalán sí recibió contactos del club Al Ittihad
La fuente también menciona que, desde el fútbol de Arabia Saudita, más exactamente del club Al Ittihad donde militan jugadores de la categoría de Karim Benzema, N´Golo Kanté y Fabinho, lo han contactado para saber sus condiciones como entrenador, ya que buscan nuevo estratega tras la salida de Laurent Blanc.
“Xavi Hernández está siendo considerado internamente para el puesto de entrenador del Al Ittihad; aún no hay avances, pero es uno de los nombres junto con Luciano Spalletti y Sergio Conceição”, añadió Romano.
Fuente
Antena 2