Xavi Hernández alista su regreso; gigante club de la Premier lo cautiva

Xavi Hernández quiere dirigir en la Premier League

De acuerdo con información del experto en fichajes, Fabrizio Romano, el estratega tiene la firme convicción de dirigir en la Premier League, se trasladaría a Inglaterra sin pensarlo por el fútbol que allí se práctica, el cual es considerado como el mejor del mundo a nivel de clubes.

“Xavi está estudiando la Premier League y la está siguiendo de cerca, se iría inmediatamente al Manchester United incluso sin tener competencia europea. Iría inmediatamente a la Premier League, le encantaría una oportunidad allí, pero por el momento, no hay nada por parte del Manchester United”, dijo Romano.

Y es que, en las últimas horas, el nombre de Xavi Hernández ha sido ligado con el Manchester United debido a la floja campaña que ha venido presentando el técnico Rúben Amorim, que de momento acumula en la presente Premier League dos triunfos, un empate y tres derrotas, estadística que de no mejorar podría provocarle su salida de los ‘Red Devils’.