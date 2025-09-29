Xavi Hernández sería la solución: ficharía por gigante de Premier League

Un 24 de mayo de 2024, Xavi Hernández tomó la decisión de dejar al FC Barcelona después de una temporada compleja en la que Real Madrid se quedó con el título liguero. Las dudas empezaron a rodear al ex volante del club catalán y no tuvo mejor solución que salir del banquillo.

Vea también: Crisis en el FPC: Filtraron supuestos chats sobre apuestas ilegales en el Pasto

Desde ese año, su idea era tomarse un año de descanso en busca de mejores oportunidades. El mercado de fichajes de clubes estuvo pendiente del trabajo de Xavi Hernández, pero el entrenador decidió rechazar todas las opciones que le llegaron en ese momento.

Ya con poco más de 12 meses, el futuro de Xavi podría cambiar y regresaría a los banquillos. De hecho, Europa y Asia se lo están peleando para la dirección técnica de grandes instituciones. La Premier League y Arabia Saudita siguen de cerca al multicampeón con el Barcelona, tanto como jugador como director técnico.

MANCHESTER UNITED QUIERE A XAVI HERNÁNDEZ

El presente del Manchester United no es para nada bueno desde que Erik ten Hag tomó las riendas del equipo mancuniano. El club depositó la confianza en el neerlandés que venía dando de qué hablar en el Ajax de Ámsterdam. Sin embargo, no dio la talla y en su lugar, llegó Rúben Amorim que también venía con un buen nivel en el Sporting de Lisboa.

Aunque se pensaba que con fichajes Rúben Amorim podía sacar adelante el proyecto en esta nueva temporada de la Premier League, los resultados no han sido positivos para el entrenador portugués que habría recibido un ultimátum de cara a los siguientes partidos. Si no suma de a tres en la próxima fecha, Amorim podría salir del banquillo.

Le puede interesar: Israel pone en jaque a la FIFA para el Mundial 2026: decisión inminente

Por esta razón, el periodista italiano especializado en el mercado de fichajes, Fabrizio Romano indicó que el Manchester United estaría pensando en Xavi Hernández, nada más ni nada menos para tomar las riendas que, posiblemente podría dejar Rúben Amorim si hay una caída en el Old Trafford contra el Sunderland.

Bajo ese panorama, Xavi Hernández volvería a tomar las riendas de un equipo después de un año y cuatro meses después de que dejó el cargo en el FC Barcelona. El entrenador llegaría al cuadro mancuniano en un año difícil en el que deben pelear por la Premier League, que deben buscar la FA Cup justo después de la eliminación de la EFL Cup.

Lo que puede complicar todo es que, en este curso, Manchester United no está peleando en coipas internacionales después de una floja temporada pasada en la que estuvieron peleando por el descenso. Sin embargo, los ‘Red Devils’ no son los únicos que quieren a Xavi.

EL EQUIPO DE ARABIA SAUDITA QUE QUIERE FICHAR A XAVI HERNÁNDEZ

Xavi podría ser director técnico de Karim Benzema en donde se encontrará con un Al Ittihad como otra de las opciones en el que puede recalar. El entrenador ex Barcelona está en el radar de la Premier League y de Arabia Saudita.

Lea también: Cali anuncia 2 fichajes para la Copa Libertadores: llegaron delanteras

Y es que, el Al Ittihad acabó de perder contra el Al Nassr y decidieron sacar a Laurent Blanc de la dirección técnica, por lo cual, el nombre de Xavi Hernández aparece en el mundo del cuadro saudí que deberá respetar el título conseguido la temporada pasada.

Manchester United, que peligra con su director técnico y en la Premier League, Al Ittihad, que acaba de sacar a Laurent Blanc son los dos clubes que, por el momento están detrás de fichar a Xavi Hernández que podría sumar una nueva experiencia en las direcciones técnicas.