Yerry Mina anotó un golazo y Everton escaló en la tabla; James no jugó por lesión

El duelo entre el Eveton y el Arsenal es uno de los compromisos más atractivos de la jornada de la Premier League. Y, pese a no tener a James Rodríguez en el terreno de juego, el cuadro 'Toffee' contó con el central colombiano Yerry Mina, que apareció en el cierre de la primera parte para anotar el 2-1 parcial del elenco de Liverpool.

Mire acá: Ancelotti confirma quién será el referente del Everton, ¡y no es James!

El partido empezó a favor de los 'Toffees', que se fueron adelante del marcador a pesar de no estar controlando el juego. Los dirigidos por Mikel Arteta manejaron los hilos del compromiso y consiguieron la igualdad tras un penal cobrado por Nicolás Pepé al 35'.

El compromiso se veía muy igualado sin muchas opciones, pero en varios contragolpes el Everton se vio con mayores oportunidades de anotar el segundo. Los azules no tenían el balón, pero sí las posibilidades y así consiguieron un tiro de esquina a favor al cierra del primer tiempo en Goodison Park.

Tras el cobro, el central de la Selección Colombia, Yerry Mina, se levantó y batió a la defensa del elenco londinense, que no pudo evitar su remate para poner el 2-1 a favor del cuadro local.

Puede ver: Ancelotti responde si Everton juega mejor sin James Rodríguez

Para la segunda mitad, el conjunto que dirige Carlo Ancelotti buscó aumentar su diferencia, apeló a los contragolpes ante el desorden defensivo de Arsenal; estuvo cerca del gol en varias oportunidades por medio de Richarlison, mientras que la zaga de Everton tuvo un excelente comportamiento y Pickford tuvo una doble salvada sobre el final del cotejo.

Con este resultado Everton es parcialmente segundo en la tabla con 26 puntos, mientras que su rival londinense ocupa la casilla 15 con 14 unidades y siente de cerca la zona del descenso.

