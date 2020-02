Yerry Mina marcó increíble doblete en tres minutos con Everton en Premier League

En juego correspondiente a la fecha 25 de la Premier Legue, el defensor colombiano Yerry Fernando Mina se reportó con un increíble doblete en los últimos tres minutos del primer tiempo para darle el empate al Everton en su visita al Watford. Un partido clave en la lucha por los puestos de abajo en el campeonato británico.

Watford inició ganando el partido a los 10 minutos con gol de Masina tras pase de Deulofeu y sobre los 42 del primer tiempo amplió la ventaja por obra de Pereyra. A partir de ahí llegó el júbilo colombiano por obra de Yerry Mina en el área rival.

Lea también: Fuertes críticas en Galatasaray por el fichaje millonario de Falcao García

A los 45 minutos, tras un tiro de esquina y un cabezazo que fue deambulando en el área, el colombiano se lanzó al piso para empujar el balón al fondo de la red ante la impotencia de la defensa.

Tres minutos más tarde, en la última jugada del primer tiempo, otro tiro de esquina llovió al área, y esta vez fue con su especialidad que el defensor de la Selección Colombia igualó el marcador. Recibió en el centro del área y puso un cabezazo al palo contrario del guardameta local que nada pudo hacer para evitar la conquista.

Como si no fuera suficiente.



El segundo, volvió el Mina del mundial 2018.



Empato el partido el solito, con otro gol de Cabeza.



Que me cierren la cuenta por los dos videos y que no me esperen en la casa.



Vamos Everton. pic.twitter.com/W9dnm9vqei