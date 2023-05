Yerry Mina no se quiere ir a la 'B': las cuentas del Everton para la última fecha de la Premier

La Premier League 2022-23 está por llegar al final, pues durante el domingo 28 de mayo se cumplirán los diez duelos correspondientes a la fecha 38, y pese a que ya está definido el campeón (Manchester City), resta por confirmar dos descensos.

Pues a Southampton (único descendido hasta entonces), le sumarán Leeds, Leicester o Everton (dos de ellos), y es por esto que el colombiano Yerry Mina, defensa central de los Toffees hace cuentas para no perder la categoría.

Así va la tabla de posiciones en la Premier League - descenso

Las cuentas del Everton de Yerry Mina para no descender

De entrada, es pertinente que Everton depende de sí mismo para permanecer en la máxima categoría del fútbol inglés, pues si le gana a Bournemouth de local, estará salvado.

No obstante, puede que el Everton empate, y en este escenario es pertinente que Leicester City no gane, sin importar si Leeds suma de a tres o no (pues los Toffees ganarían la posición ante el hipotético empate -caso contrario con los Foxes-).

Ahora, si Everton pierde, será necesario que tanto Leeds como Leicester no ganen, pues si alguno suma de a tres, desplazará a los Toffees haciéndolos caer al descenso.

Cabe recordar que el Leeds (donde se desempeña Luis Sinisterra) será local de Tottenham, mientras que Leicester jugará en su casa contra West Ham.