Yerry Mina sigue generando dudas en el Everton

El presente de Yerry Mina en el Everton ha tenido ciertos altibajos que no han sido desapercibido por la hinchada de los ‘Toffes’ y los medios británicos. Tras llevar tres temporadas con el cuadro inglés, algunos consideran que Mina no es un jugador para estar en el Everton, ya que hay otros que podría tener un mejor desempeño que el colombiano.

Según las declaraciones de Jamie Carragher a Sky TV, Mina genera desconfianza en la zaga del cuadro que dirige Carlo Ancelotti, por lo que no lo considera indiscutible, teniendo en cuenta que Michael Keane y Ben Godfrey podrían ser los centrales titulares de los ‘Toffes’.

"Creo que él sería un gran central. Keane y Godfrey es una muy buena pareja. Pienso que Mina hizo un buen trabajo con el Everton, pero aún no me convence", sostuvo el mítico defensor del Liverpool. Asimismo, reiteró que “Keane y Godfrey serán los futuros centrales" del Everton, teniendo en cuenta que el nivel de Yerry Mina no ha sido el esperado.

Cabe resaltar que Ancelotti no se quiere quedar con los centrales que tiene, sino que ha pedido a los directivos para el próximo mercado de fichajes la contratación del senegalés Kalidou Koulibaly, quien defiende los colores del Napoli, pero ha sido pretendido por algunos clubes de la Premier League, por lo que en caso de darse el fichaje, el nacido en Guachené tendrá que seguir trabajando para no perder la titular.

Hay que recordar que Everton se sigue preparando para conseguir un cupo a los torneos internacionales, ya sea a la Champions o Europa League, por lo que el próximo lunes debe enfrentar al Crystal Palace y conseguir los tres puntos que acerque a los ‘Toffes’ a los puestos de clasificación.