Premio, golazo y futuro mundialista: el gran momento de Nico Paz en la Serie A

Argentina se ha vuelto experta en sacar talento año tras año, se viene una camada de jugadores argentinos, la mayoría de ellos juegan de 10, con mucho talento y una calidad extraordinaria, el cambio generacional es real.

Una generación que creció viendo al mejor jugador de la historia con sus colores, se prepara para dar el golpe y seguir manteniendo a su selección en lo más alto. Claudio Echeverri, Franco Mastantuono, Thiago Almada son unos de los más reconocidos.