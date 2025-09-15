Actualizado:
Premio, golazo y futuro mundialista: el gran momento de Nico Paz en la Serie A
La estrella ex Real Madrid vive un gran momento en el Como de Italia.
Argentina se ha vuelto experta en sacar talento año tras año, se viene una camada de jugadores argentinos, la mayoría de ellos juegan de 10, con mucho talento y una calidad extraordinaria, el cambio generacional es real.
Una generación que creció viendo al mejor jugador de la historia con sus colores, se prepara para dar el golpe y seguir manteniendo a su selección en lo más alto. Claudio Echeverri, Franco Mastantuono, Thiago Almada son unos de los más reconocidos.
Rising star of the month para un argentino
En la serie A italiana además del premio a mejor jugador del mes se entrega una distinción que premia al mejor jugador sub-23 de la liga a lo largo del mes, un reconocimiento que motiva a los jóvenes y les da los reflectores necesarios para las jóvenes promesas que lo merecen.
Para este mes el ganador de este galardón fue Nicolás Paz, el jugador con nacionalidad española y argentina lleva ya más de una temporada deslumbrando al futbol mundial con su equipo el Como. Este mes se llevó el premio a mejor jugador sub-23 en la serie A y para rematar celebró este hito con un golazo justo en el siguiente partido.
Nico Paz el exmadridista que puede ser la sorpresa del mundial
Nico Paz aparte de deslumbrar al mundo sigue teniendo una opción de volver al Madrid, equipo del que salió para ganar experiencia, minutos y recorridos, pero cabe recordar que además de tener un porcentaje de una futura venta, el equipo merengue se guardó una opción de recompra en la que si ellos son los que ofertan el Como no se puede negar y el jugador tiene que volver.
Viendo la sobrepoblación de mediocampistas en el Madrid la opción de haberse ido fue la mejor para Paz que en este momento disfruta de un gran momento de su carrera dirigido por un exbarcelona, Cesc Fábregas.
