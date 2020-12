Premios The Best: categorías, jurados y trofeos

A falta del Balón de Oro, que no se entregará este año debido al covid-19, el mundo del fútbol mirará el jueves hacia los trofeos FIFA 'The Best', que deben recompensar a las estrellas del balón en 2020, en una gala por videoconferencia en Zúrich (Suiza).

En 2019, el argentino Lionel Messi y la estadounidense Megan Rapinoe recibieron dicho reconocimiento.

- Las categorías

11: es el número de premios que serán concedidos por el jurado internacional a lo largo de la velada.

Entre los seis principales premios, dentro del fútbol masculino la FIFA entregará el prestigioso premio al mejor jugador de la temporada, al de mejor entrenador y por último al mejor arquero.

En cuanto al fútbol femenino, serán entregadas tres distinciones aplicando la misma lógica: mejor jugadora, mejor entrenador o entrenadora, y la mejor arquera.

Además de esos seis galardones, los más prestigiosos, el jurado entregará el famoso 'Premio Puskas' gol más espectacular del año.

La FIFA designará al once tipo de la temporada y, con carácter más anecdótico, entregará una distinción al fair-play y un premio a los aficionados valorando "un gesto o un momento excepcional" después del voto de los aficionados.

- El jurado -

Los laureados son designados a través del voto de los capitanes y de los seleccionadores nacionales, de un grupo de más de 200 periodistas, así como de aficionados que votaron en internet entre el 25 de noviembre y el 9 de diciembre.

Para los galardones individuales (masculinos o femeninos) de mejor futbolista, arquero y entrenador, cada uno de los grupos de votantes representa un cuarto del cómputo total.

De las nóminas iniciales de 11 jugadores y 11 jugadoras preseleccionadas por la FIFA, el sistema de voto permite a cada votante seleccionar a sus tres favoritos para cada categoría y por orden decreciente en la distribución de puntos.

- La ceremonia -

El evento virtual, que tendrá lugar en la sede de la FIFA en Zúrich (Suiza), será emitido en vivo por la página de internet de la institución, y será presentada por la leyenda del AC Milan Ruud Gullit, acompañado de la periodista Reshwin Chowdhury.

Sendas conferencias de prensa con los grandes triunfadores tendrán lugar al concluir la entrega de los premios.

- Los trofeos -

Diseñados por la artista croata Ana Barbic Katicic, cada trofeo, con una pátina de platino, mide 31 centímetros, pesa 6,4 kilos y luce un balón inspirado en el utilizado en la primera final de un Mundial, en 1930 entre Uruguay y Argentina.