Premios The Best: ¿Cómo votar por James Rodríguez?

Se dio a conocer por medio de la FIFA a los nominados a los Premios The Best 2024, en donde se encuentra James Rodríguez como uno de los candidatos al premio como mejor mediocampista de la temporada al formar parte del once del año.

Los Premios The Best tienen varias categorías, en donde se premia a los jugadores con el mejor rendimiento a lo largo del año. Además, se suele escoger al equipo de la temporada, en donde se seleccionan jugadores de cada posición del terreno de juego.

Lea también: Juan Carlos Osorio volvería a una selección: esto se sabe

Rodri, Vinicius Júnior, Jude Bellingham, Dani Carvajal, Erling Haaland, Toni Kroos, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Federico Valverde, Florian Wirtz y Lamine Yamal, hacen parte de los jugadores que buscarán llevarse el premio en este 2024.

Mientras que Barbra Banda, Ona Battle, Aitana Bonmatí, Lucy Bronze, Mariona Caldentey, Tabitha Chawinga, Naomi Girma, Caroline Hansen, Lauren Hemp, Lindsey Horan, Salma Paralluelo,Trinity Rodman, Khadija Shaw, Sophia Smith, Mallory Swanson y Keira Walsh, buscan el premio femenino.

Le puede interesar: [Video] Ídolo de Millonarios aterrizó a toda su hinchada: "No es un equipo copero"

James compite con Acosta, Thiago Almada, Baena, Jude Bellingham, Calhanoglu, Camavinga, Phil Foden, Ganso, Toni Kroos, Kubo, López, Odegaard, Dani Olmo, Palmer, Pulisic, Declan Rice, Rodri, Ruiz, Federico Valverde, Wirts y Xhaka por una de las casillas como parte del once del certamen.

Para votar por James se debe ingresar a la página oficial de la FIFA y registrarse. Luego, en el enlace de votación para el once masculino de la FIFA se debe escoger a un portero, hasta cuatro defensas, cuatro mediocampistas y tres atacantes. Dentro de los candidatos de mediocampistas se puede seleccionar a James, jugador del Rayo Vallecano y la selección Colombia.

Noticia en desarrollo.