Preocupación en América: Raimondi reveló delicada lesión de referente

América de Cali inició una nueva temporada a nivel nacional e internacional con distintos cambios en su plantilla, la salida de varios jugadores importantes como Juan Fernando Quintero y Duván Vergara, pero también reestructuración en el banquillo técnico, en el cual se encuentra ahora Diego Gabriel Raimondi.

El estratega argentino parece haberse acoplado de buena manera al club y ha sabido implementar una idea de juego sólida en el equipo que tuvo la oportunidad de conformar desde cero con nuevos fichajes, entre los cuales se encuentra justamente el joven delantero, Dylan Borrero, quien se ha convertido en una pieza clave en la zona ofensiva de Raimondi, pero el cual también sería una de las grandes preocupaciones del técnico, ya que fue él mismo quien dio a conocer que puede llegar a haber lesión que lo dejaría por fuera de la Copa Sudamericana.

Dylan Borrero se quedaría sin Copa Sudamericana

El cuadro 'escarlata' sigue dando de qué hablar, ya que obtuvo su clasificación a los octavos de final de la Copa BetPlay al vencer a Tigres por un marcador global de 6-0, el cual selló con una sufrida victoria en el Estadio Raúl Miranda Yumbo. Sin embargo, en este escenario deportivo y en medio de la celebración, también se vivió una situación desalentadora con respecto a la lesión de una importante figura como lo es Dylan Borrero.

El delantero de 23 años nuevamente comenzó como titular en el compromiso de vuelta de la Copa BetPlay, pero no pudo terminar ni siquiera la primera parte del encuentro ya que tuvo que ser sustituido sobre el minuto 39 y Gabriel Raimondi no pudo ocultar la preocupación que sintió al respecto durante la rueda de prensa, en donde confirmó que lo más seguro es que si haya lesión y le tendrán que realizar exámenes.