Preocupación en el Bolillo Gómez en plena Eliminatoria de la Concacaf

El entrenador de El Salvador, el colombiano Hernán Darío Gómez, manifestó su preocupación por el juego y la potencia de Surinam, su rival el lunes en la segunda fecha de la fase final de las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial 2026.

El Salvador jugará en el estadio Cuscatlán, en San Salvador, y llega como líder del Grupo A, tras la victoria el jueves 1-0 sobre Guatemala. Panamá y Surinam, los otros dos integrantes de la llave, empataron sin goles.

"Surinam nos preocupa en todo, no solo el biotipo, es un equipo rápido, es un equipo potente, es un equipo con muy buena técnica, a uno y dos toques, es veloz", afirmó este domingo el experimentado DT colombiano en rueda de prensa.