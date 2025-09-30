Actualizado:
Mar, 30/09/2025 - 19:39
Preocupación en la Selección Colombia tras lesión de figura en Brasil
Figura en la zona defensiva de la Selección Colombia sufre lesión y aún se evalúa su tiempo de recuperación.
La Selección Colombia terminó de buena manera su participación en las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa Mundial 2026 habiendo obtenido un cupo directo tras clasificar en la tercera posición con un excepcional rendimiento en las últimas jornadas.
Sin embargo, este nuevo logro mundialista para la 'tricolor' no se hubiera podido llegar a dar si no fuera por el gran trabajo que hizo Néstor Lorenzo desde el banquillo técnico conformando un equipo de alta categoría en donde contó con figuras como James Rodríguez, Luis Díaz y el propio Carlos Cuesta, quien formó parte de la zaga defensiva en varias oportunidades, se le abrieron las puertas en el fútbol brasileño para jugar con Vasco da Gama, pero su buen momento se vería pausado por una lesión.
Le puede interesar: Ecuador se florearía antes del Mundial: jugaría con un campeón europeo
Carlos Cuesta no viajó con Vasco da Gama por lesión
El defensor de la Selección Colombia que recientemente se incorporó al Vasco da Gama en calidad de préstamo desde el Galatasaray, ha quedado fuera de un partido clave como lo es ante Palmeiras en el marco de la fecha 26 del Brasileirao tras sufrir una lesión muscular.
Según el información divulgado por el club, Cuesta presenta un edema en un músculo, un tipo de lesión que indica una inflamación en las fibras musculares, que puede variar en gravedad según el grado del edema y si hay desgarro asociado, lo que le impide estar disponible para el compromiso ante el Palmeiras.
Este contratiempo llega en un momento delicado, pues Cuesta estaba intentando adaptarse al ritmo del fútbol brasileño y ganarse un lugar en la alineación titular del Vasco. Su salida del partido deberá generar una reestructuración en la defensa del equipo para cubrir la vacante que deja su ausencia.
🚨 Carlos Cuesta sufrió una lesión que lo deja por fuera del partido de mañana de #VascoDaGama ante #Palmeiras. Tiene un edema en el músculo aductor del muslo izquierdo. 🇨🇴— Pipe Sierra (@PSierraR) September 30, 2025
👀 El defensa que ha mejorado su rendimiento estará bajo evaluación del cuerpo médico pic.twitter.com/pE2bqGIIVL
En otras noticias: LA FM MÁS FÚTBOL⚽|¿NÉISER VILLARREAL NO MERECE ESTAR EN EL MUNDIAL?
Lea también: Davinson Sánchez brilló ante Liverpool: así le fue con Galatasaray en Champions
Próximo partido de la Selección Colombia rumbo al Mundial
Tras haber superado con éxito la pruebas de las eliminatorias, la 'tricolor' ahora se debe comenzar a preparar de la mejor manera para asumir el reto mundialista con una clase de partidos amistosos que comenzarán justamente con uno de los anfitriones, México, al cual se medirán el 10 de octubre en Texas.
Fuente
Antena 2