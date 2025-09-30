Preocupación en la Selección Colombia tras lesión de figura en Brasil

La Selección Colombia terminó de buena manera su participación en las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa Mundial 2026 habiendo obtenido un cupo directo tras clasificar en la tercera posición con un excepcional rendimiento en las últimas jornadas.

Sin embargo, este nuevo logro mundialista para la 'tricolor' no se hubiera podido llegar a dar si no fuera por el gran trabajo que hizo Néstor Lorenzo desde el banquillo técnico conformando un equipo de alta categoría en donde contó con figuras como James Rodríguez, Luis Díaz y el propio Carlos Cuesta, quien formó parte de la zaga defensiva en varias oportunidades, se le abrieron las puertas en el fútbol brasileño para jugar con Vasco da Gama, pero su buen momento se vería pausado por una lesión.

Carlos Cuesta no viajó con Vasco da Gama por lesión

El defensor de la Selección Colombia que recientemente se incorporó al Vasco da Gama en calidad de préstamo desde el Galatasaray, ha quedado fuera de un partido clave como lo es ante Palmeiras en el marco de la fecha 26 del Brasileirao tras sufrir una lesión muscular.

Según el información divulgado por el club, Cuesta presenta un edema en un músculo, un tipo de lesión que indica una inflamación en las fibras musculares, que puede variar en gravedad según el grado del edema y si hay desgarro asociado, lo que le impide estar disponible para el compromiso ante el Palmeiras.