Preocupación en Millonarios: figuras dan fea noticia para el mercado

La más reciente actualización de valores de mercado publicada por el portal especializado Transfermarkt muestra una reducción en el precio de varios jugadores de Millonarios, lo que podría impactar directamente en el próximo mercado de fichajes. El listado refleja que, aunque algunos futbolistas mantienen su valor o han tenido leves incrementos, la mayoría experimentó una depreciación.

Néiser Villarreal encabeza la lista con un valor de 1,8 millones de euros, pero con una pérdida de un millón respecto a la última actualización. Le sigue Andrés Llinás, cuyo precio se mantiene estable en 1,4 millones de euros, sin variaciones. En la tercera posición aparece el costarricense Juan Pablo Vargas, que registra una caída de 400 mil euros y se ubica en 1 millón.

Nicolás Arévalo es uno de los pocos casos en los que hubo un aumento, al sumar 250 mil euros para alcanzar la cifra de 1 millón. No obstante, en la quinta casilla, Leonardo Castro presenta un retroceso de 100 mil euros, quedando en 700 mil. En contraste, Beckham Castro incrementa en 100 mil su cotización, también fijada en 700 mil.

Más abajo aparecen Jorge Hurtado con un valor de 600 mil euros sin cambios, y a continuación Helibelton Palacios con 550 mil euros.

El balance general evidencia que Millonarios presenta más reducciones que alzas en la valoración de sus principales futbolistas. Este panorama podría considerarse un golpe para las aspiraciones del club en el siguiente mercado de transferencias, ya que la depreciación limitaría el margen de negociación ante posibles ventas al exterior.

Si bien el informe no señala las causas específicas de estas variaciones, podría relacionarse con el presente deportivo del equipo. Millonarios atraviesa una etapa en la que los resultados no han acompañado su rendimiento, lo cual podría influir en la percepción del mercado sobre el plantel.