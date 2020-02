Argentina, Colombia, Uruguay y Brasil lucharán por dos cupos a los Juegos Olímpicos

Las selecciones sub 23 de fútbol de Brasil, Argentina, Uruguay y Colombia comenzarán este lunes una frenética carrera para lograr uno de los dos cupos a los Juegos Olímpicos de Tokio, una tarea en la que los cuatro equipos arrancan de cero. En la jornada preolímpica en la ciudad colombiana de Bucaramanga, Argentina se enfrentará con Uruguay y luego Brasil a Colombia en el estadio Alfonso López.



Para esta etapa definitiva, lo ocurrido en la fase anterior contará en la medida en que los partidos les permitieron a los técnicos de Brasil, André Soares Jardine; de Argentina, Fernando 'Bocha' Batista; de Uruguay, Gustavo Ferreyra, y de Colombia, Arturo Reyes, dar los toques finales a sus equipos.

En Bucaramanga se vive un ambiente festivo y de expectativa ante un plato futbolístico de refinada calidad y en el que Brasil y Argentina parten como favoritos para quedarse con las plazas a Tokio 2020. En las calles, grandes filas en las que se ven camisetas de uno y otro equipo se mezclan con otras del fútbol local, que sigue su marcha y comparte público con el Preolímpico.

La afición colombiana, la que más se nota, ha recuperado la confianza en el equipo, que no tuvo buenos resultados en la fase previa del Preolímpico. También se ven bulliciosos grupos de aficionados argentinos y brasileños y, en menor número, uruguayos.



Brasil parte como gran favorito no solo respaldado por su historia, sino porque pasó a esta fase ganando todos sus juegos y mostrando variantes para llegar a Tokio y revalidar sus credenciales de actual campeón. La 'Canarinha' olvidó las ausencias de jugadores como Rodrygo y Vinicius Jr., que no fueron prestados por el Real Madrid, y cuenta con una nómina fuerte para sacar diferencias en su grupo. Base fundamental para esta empresa la constituye el extremo Paulinho, promesa del Bayer Leverkusen, quien se ha ganado con goles uno de los liderazgos del equipo, a él se suman Robson Bambu, Caio Henrique, Pedrinho y Yuri Alberto, hombres que le dan confianza a Jardine.

El técnico colombiano Reyes apuesta fuerte por la contundencia que puedan desplegar Jorge Carrascal, una promesa del River Plate que encontró en el mediapunta Nicolás Benedetti el socio ideal para acabar con la resistencia de las defensas contrarias. En el choque preliminar que se disputará también en el estadio Alfonso López, Argentina echará a rodar su estrategia para llegar a Tokio.



La 'Albiceleste' llegó a la final del cuadrangular con cuatro victorias en cuatro partidos para 12 puntos, siete goles a favor y apenas dos encajados, pero no se confía ante Uruguay, que se clasificó gracias a la ayuda de Brasil y de Perú. El técnico Batista cierra filas en torno al centrocampista Alexis Mac Allister, promesa del Boca Juniors; Adolfo Gaich y Agustín Urzi.



Uruguay tiene todo por hacer y seguramente el técnico Gustavo Ferreyra intentará, cuando menos, mostrar otra cara y pescar en río revuelto.