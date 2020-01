Tras un primer tiempo en el que pasó por encima del conjunto peruano, la Selección Brasilera Sub-23 se llevó el triunfo por la mínima diferencia frente a un elenco peruano que supo aguantar las embestidas rivales, estuvo cerca del empate en varios momentos y no aprovechó los errores defensivos de una Selección favorita, que no dejó ver lo mejor de su fútbol y que sufrió mucho más de lo esperado.

Los primeros 45 minutos fueron enteramente brasileros, lo cual no quiere decir que Perú no tuvo oportunidades, pues el cuadro Inca estuvo muy cerca de abrir el marcador luego de una gran ejecución de tiro libre de Marco López. Minutos más tarde y luego de varios intentos en los que no había concretado, Brasil anotó el gol que sentenció las acciones: Paulinho concretó una buena jugada colectiva con una sutil definición que bastó para vencer al arquero Ivan.

El tanto transmitió seguridad y tranquilidad en el cuadro brasilero, que con la victoria en su poder dejó de atacar de la misma manera en que lo hizo durante la primera parte y se convirtió en un cuadro mucho más defensivo pese a tener las armas necesarias para ampliar su ventaja. Perú, por el contrario, tomó la pelota en su poder, generó peligro en el área contraria y, aunque no pudo concretar, dejó una buena imagen de cara a los enfrentamientos que vienen.

Con esta victoria, Brasil queda en la punta del grupo B, en el que empata con Uruguay con tres unidades y la misma cantidad de goles. Sin embargo, la 'Verdeamarelha' deja un sinsabor luego de complicarse más de lo esperado y quedar debiendo tanto en su juego como en el número de goles.