Bucaramanga está lista para recibir el Torneo Preolímpico

A partir del lunes (3 de febrero) inicia la fase final del Torneo Preolímpico Sudamericano Sub 23, camino a Tokio 2020.

Los partidos se realizarán en el estadio Alfonso López y el calendario será el siguiente:

Lunes 3 de febrero

6 p. m.: Argentina vs. Uruguay

8:30 p. m.: Brasil vs. Colombia



Jueves 6 de febrero

6 p. m. Brasil vs. Uruguay

8:30 p. m. Argentina vs. Colombia



Domingo 9 de febrero

6 p. m. Colombia vs. Uruguay

8:30 p. m. Argentina vs. Brasil

Al momento las autoridades de la región aseguran que las canchas donde entrenará cada equipo están listas, al igual que los camerinos. Una de ellas será la del estadio Primero de Marzo, de la Universidad Industrial de Santander (UIS), que se renovó y será la casa de Brasil en la fase final del Preolímpico.

"En las últimas horas la Conmebol y Federación Colombiana de Fútbol visitó estos espacios y aprobó la zona debido a que todo está en perfectas condiciones. La verdad el campo está en muy buenas condiciones, se cumplen todos los requerimientos. Los camerinos han quedado muy buenos, los han dotado bien y estamos plenamente agradecidos con la institución porque se han puesto la camiseta y han estado prestantes para cumplir con todos los requisitos solicitados”, manifestó el representante del Indersantander, Luis Alberto Greco Navarro.

No estarán disponibles los parqueaderos del estadio

Entre tanto la Federación Colombiana de Fútbol, en aras de destinar el espacio para la logística de los equipos, anunció que el parqueadero del Alfonso López no estará habilitado durante el cuadrangular final.

Por su parte Luis Ortega, coordinador de Gestión del Riesgo, de la ciudad, aseguró que "todo está listo. Las garantías de seguridad están dadas. Los uniformados requeridos estarán a disposición de la gente, pero hacemos un llamado a quienes vayan a asistir a los partidos para que procuren movilizarse en transporte público y eviten problemas de parqueo".

El funcionario también explicó que “se sugirió hablar con el rector de la UIS para que durante los días de los partidos, sobre todo el lunes y jueves, para que las clases finalicen a las 4:00 p.m., o no se realicen en la tarde, con el propósito de liberar sus parqueaderos y permitir que las personas que lleven vehículo puedan utilizarlo”.

Otro de los pormenores a definir por el Comité de Fútbol es la venta de cerveza al interior del escenario, solicitud hecha por la Federación.

Por el momento el coordinador hace un llamado al buen comportamiento de los bumangueses durante los partidos, como acomodarse en la silla con el número que indique su boleta comprada, y no en una diferente.

Boletas:

Occidental VIP: $60.500

Occidental: $49.500

Oriental: $38.500

Norte: $15.400

Sur: $15.400

Abonos:

Occidental VIP: $151.470

Occidental: $123.930

Oriental: $96.390

Norte: $38.556

Sur: $38.556

¿Dónde encontrar las boletas?

Centro Comercial Delacuesta en Piedecuesta: primer piso, escaleras eléctricas, frente a GEF

Endesa: carrera 36 # 36 – 35, barrio El Prado