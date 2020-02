Cetré y Ruiz se lamentaron por el empate contra Brasil

Pese a arrancar ganando, la Selección Colombia Sub 23, que disputa el cuadrangular final en el Preolímpico, no pudo conseguir el triunfo contra el elenco brasilero, que intentó por todos los medios, sacó figura al arquero Ruiz y demostró las mismas falencias defensivas que había mostrado a lo largo de la fase previa. Sin embargo, aprovechando el poderío de sus atacantes, pudo conseguir un tanto y no se llevó una derrota que hubiera significado un duro golpe.

El encargado de abrir el marcador para Colombia fue el delantero de Junior, Edwuin Cetré, quien habló del partido y aseguró que se hicieron las cosas bien, pese a que apenas se sumó un punto. "Fue un partido complicado, estuvimos bien parados en el campo, tuvimos opción para anotar el segundo gol, pero un empate también sirve", aseguró el futbolista que lleva dos goles con el combinado colombiano.

Posteriormente, refiriéndose a su anotación, aseguró que lo importante es que el equipo de Arturo Reyes consiga marcar, sin importar quién lo haga. "Un gol importante porque el equipo siempre necesita gol, sea mío o sea de cualquiera. Así que esperamos seguir marcando goles y con el arco en cero. Con un gol se gana también", remarcó.

Finalmente, considerando lo que se viene contra Argentina, remarcó que es un partido difícil, pero también fue claro al asegurar que esperan conseguir el triunfo: "Un rival complicado, tenemos una espinita con ellos porque en la fase regular nos ganaron, pero va a ser un buen partido y esperamos ganarlo".

Tras Cetré, habló el arquero Ruiz, una de las figuras del equipo y quien tuvo una noche a un altísimo nivel: "Para esto se trabaja, tengo un excelente grupo, todos hemos formado una gran familia. Gracias a Dios estuvimos concentrados, lastimosamente nos hicieron el gol, pero ya pensamos en el siguiente rival".

Finalmente, concluyendo, aseguró: "Estuvimos cerca de los tres puntos, desde adentro sentimos que ellos no tenían cómo hacernos daño".

El próximo partido de Colombia será el próximo jueves a las 8:30 p.m.