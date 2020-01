Edwin Cetré: "Estamos con los pies sobre la tierra"

Edwin Cetré es uno de los jugadores que más aparecido en el ataque colombiano y, aunque no ha podido anotar demasiados goles, su explosión le ha permitido colaborar tanto en la defensa como en la zona ofensiva del equipo dirigido por Arturo Reyes.

El delantero colombiano, consciente del trabajo que se está haciendo, atendió a los medios este miércoles, en la previa de un partido definitivo para la Selección Colombia Sub 23 y se refirió a Chile, a sus compañeros y a los fallos que no se pueden permitir frente a los dirigidos por Bernardo Redín.

Le puede interesar: Fernando Gaviria ganó la cuarta etapa de la Vuelta a San Juan

"Sabemos lo que es la Selección de Chile, pero nosotros con el trabajo que venimos haciendo vamos a salir a buscar el partido y a ganar los tres puntos. Es un equipo que es aguerrido, que le gusta la pelota, pero nosotros tenemos las cosas claras, sabemos qué vamos a hacer en la cancha y esperemos que las cosas salgan bien. Chile es una selección que necesita ganar también, pero nosotros debemos estar concentrados, ingresar así desde el primer minuto y eso va a marcar las diferencias del partido", arrancó diciendo el futbolista de Junior de Barranquilla.

Cuestionado por las estadísticas que señalan que es el jugador que más patea al arco pero que solo ha convertido un gol, agrega entre risas: "Tengo que apuntar más al arco porque he hecho un solo gol pero seguir intentando porque ya va a entrar".

Luego refiriéndose al grupo, señala: "El equipo está con los pies en la tierra. Se ganaron dos partidos importantes, pero el equipo es humilde, todos sabemos lo que nos estamos jugando y, aunque hay distractores por los elogios o por las victorias previas, nosotros vamos a salir a buscar la victoria mañana. Nosotros, desde que perdimos con Argentina, vamos por todos los puntos, ahorita no tenemos en la mente un empate".

Lea también: Leonardo Castro arregló con Medellín y seguirá para la temporada 2020

Y sobre la recuperación de Carrascal afirma: "Jorge y todos estamos bien, son molestias de cansancio, de partido, pero todos estamos bien". Entonces, pasa a hablar de lo poco que han figurado los delanteros centro que ha puesto Arturo Reyes (Márquez y Sandoval): "Cuando el nueve no aparece están otros jugadores como Carrascal, Benedetti o los que vienen de atrás, como el propio Atuesta que anotó el partido pasado. Acá cualquiera puede hacer un gol, si el nueve no aparece está jugando de pivot o moviendo la defensa. Si no aparecieron en partidos pasados, lo harán en los partidos más importantes".

Y concluye refiriéndose a los rivales del otro grupo y a lo que se encontrarán contra Chile. "Todos sabemos lo que son las selecciones que están en el otro grupo, pero ahora estamos pensando en Chile y vamos a ganar para luego pensar en lo que venga. Contra Chile hay que estar concentrados, si estamos así vamos a ser una Selección importante y el jueves la idea es estar así desde el inicio".