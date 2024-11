Medallista olímpica arremetió contra Mindeporte: “Que den la cara, no tengo problema”

Lorena Arenas denuncia la decisión del Ministerio del Deporte

El diploma olímpico, que no se asemeja a la importancia que tienen las preseas, es de igual manera un reconocimiento de alto valor que no es fácil de conseguir y que toma más relevancia al ser obtenido tras una cuarta posición en una competencia.

Sin embargo, para el Ministerio del Deporte, los diplomas olímpicos pasan a un segundo plano y trae consigo decisiones sobre la carrea deportiva de los atletas, y es que después de la presentación de Arenas en París 2024, ella fue relegada de su categoría, pasando de altius a élite, lo cual le representa un ingreso económico mucho menor, pese a estar actualmente dentro de las mejores del ranking mundial en la marcha atlética.

“Estar entre las ocho es súper, es una cosa magnífica porque nadie puede estar como deportista entre los ocho o diez mejores del mundo, es algo excepcional. Pero para ellos parece que no fuera absolutamente nada y estar cuarta en los Juegos Olímpicos tampoco es fácil y más con nuevamente récord, dos años que llevo haciendo tres veces un récord”, manifestó Arenas en una entrevista a la revista Semana.

De igual manera, la deportista explicó que no pudo competir de buena forma en los campeonatos mundiales anteriores por una lesión que le obligó a una recuperación que le hizo perder estado físico, algo que, según ella, el Ministerio de Deporte debería tener en cuenta a la hora de tomas esa decisión.

“Lo puedo decir de esa manera. De hecho, tengo mi historia clínica, que muestra las fechas en las que me hicieron procedimientos, por todo lo que he pasado. Esa decisión que ellos tomaron no es acorde con lo que dicen de por qué me bajan de categoría. No estoy de acuerdo en ningún momento, porque los resultados que he tenido no son para que me bajen de categoría”, añadió Lorena.