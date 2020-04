Presidente de AFA dice que la prioridad es la salud y no el fútbol

Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, enfatizó este sábado que la prioridad para el fútbol argentino es la salud y no pensar en cómo será la definición del certamen.

"No hablamos ni pensamos todavía en cómo se van a definir los torneos, porque no sabemos cuánto va a durar la pandemia de la COVID-19. No hay fechas ciertas de nada. Vamos a seguir las recomendaciones oficiales antes de tomar cualquier decisión", expresó Tapia en diálogo con el diario Olé.

"Me sorprende un poco lo que está saliendo. Para nosotros la prioridad hoy es la salud. Segundo, la economía de los clubes. El fútbol hoy está bastante lejos. Nadie sabe a ciencia cierta cuándo se va a terminar esto", agregó el máximo referente del fútbol argentino en relación a las especulaciones sobre cómo se definirá la temporada.

"Hay que esperar, hay que esperar... Repito, hoy la prioridad es la salud, no el fútbol o cómo se van a definir los campeonatos", concluyó Tapia con relación a la continuidad en el fútbol argentino que está suspendido desde hace tres semanas cuando el Gobierno decretó un aislamiento social obligatorio para evitar la propagación de la pandemia del coronavirus.

Pese a esto, vale la pena recordar que Argentina fue uno de los últimos países en suspendier la disputa de partidos de fútbol, pues desde la dirigencia de los clubes se aseguraba que todo dependía de las autoridades de salud y, según ellos mismos, mientras no se decretara la emergencia no había necesidad de evitar la disputa de los diferentes encuentros, aunque los mismos se llevaban a cabo sin público y los jugadores se cansaron de demostrar su desacuerdo con la situación.