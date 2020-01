Presidente de Cúcuta amenaza con que el equipo se vaya de la ciudad

Las dificultades económicas siguen complicando a Cúcuta y el último inconveniente de la institución está relacionado con la permanencia del equipo en la ciudad fronteriza, debido a las deudas que adquirió el club con la Alcaldía por el préstamo del estadio General Santander, algo sobre lo que el presidente de la escuadra motilona, José Augusto Cadena, se refirió en las últimas horas, mostrándose molesto con el ente gubernamental.

Según informaciones de prensa, la Alcaldía habría decidido no prestar el escenario a Cúcuta Deportivo, debido al valor al que asciende la deuda existente entre la institución y el gobierno de la ciudad, hecho ante el cual la reacción de Cadena fue la de analizar la no continuidad del club en territorio cucuteño, buscando que las diferencias entre las partes se puedan solucionar a favor del equipo, ya que la Liga está muy cerca de arrancar.

"Hemos intentado dialogar con el alcalde Jairo Yáñez, pero esto ha sido imposible. Parece que el Cúcuta no es una prioridad. Hay cinco ciudades que nos quieren y nos exoneran de impuestos, esta semana definimos", fueron las palabras del dirigente quien también ha tenido problemas relacionados con el pago de los salarios a sus futbolistas y es constantemente cuestionado por este tipo de situaciones.

A falta de once días para el debut de Cúcuta en la Liga, la sede del club aún no está definida y las posibilidades se siguen abriendo en la medida en la que los involucrados no lleguen a un acuerdo. De momento, el equipo continúa su pretemporada en Bogotá y se conoció que una de las posibles plazas que recibiría a la escuadra dirigida por Jairo Patiño sería Zipaquirá, donde se encuentra ubicado el estadio Los Zipas.